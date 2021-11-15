«باي باي» لـ«أمينة» تقترب من مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».. «فيديو»

واصلت الفنانة «أمينة» طرح أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، «تجار سعادة» حيث طرحت منذ ساعات، ثالث أغنياتها الجديدة «باي باي»؛ التي تقترب من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

الأغنية من كلمات وليد رياض وألحان وليد سمارة وتوزيع رضوان التونسي وتم تسجيلها في استوديو محمد الجندي

«باي باي» من كلمات وليد رياض وألحان وليد سمارة

كانت أمينة طرحت أغنيتين من أغنيات ألبومها الجديد «مكاني مش هنا»، و«تجار سعادة».

أمينة طرحت أغنيتين من أغنيات ألبومها الجديد

وكانت الفنانة أمينة طرحت مؤخرًا أغنية «زي مانا» من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وقدمتها بشكل جديد عن أغانيها السابقة.

وتقول كلمات الأغنية:

زي أنا ما فرقتش وياكم

إنتوا مش فارقين ويايا

وبقولكم أنا مش هنساكم

والطيبة هرميها ورايا

أيامكو صعبة معايا

حسابكو جي تقيل

عارفين تعدوا ورايا

واللي يسد يشيل

مابقتش باقي عليكم

ولا ناوي حتى أسامحكم

والبركة فعلا فيكم

الفاتحة بقي على روحكم

بنفس سلاحكوا هدبحكوا

ومش هرحمكوا ولا ثانية

وسدوا قصادي أنا راضي

ويانا بقى يا أنتوا في الدنيا

أمنتكوا وإنتوا ما عملتوش حساب للعشرة وغدرتم.

كما أن الفنانة أمينة تنتظر عرض فيلم جديد يحمل عنوان «الشرابية»، سيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل الذي يشاركها في بطولته علاء مرسي، وراندا البحيري، ولطفي لبيب، وأحمد عبدالله محمود، وسليمان عيد، وحسن عبدالفتاح، وعلاء زينهم، وجمال فؤاد واللبنانية دومينيك حوراني.