أمينة تقدم أغاني المهرجانات وتستعد لطرح «سوق الجدعنة»

كشفت المطربة الشعبية أمينة عن تقديم مهرجان يحمل إسم "سوق الجدعنة" وهو ديو غنائي يجمعها مع مطرب المهرجانات محمود معتمد وأنها تظهر خلال فيديو كليب الأغنية بشكل جديد ومختلف حيث أنها تمزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب وسيتم عرضها قريبًا.

وأكدت أمينة أنه سيطرح كليب "سوق الجدعنة" علي عده مراحل والتي تبدأ بطرحها أولاً علي طريقة إلاغنية السينجل لجذب الجمهور المتابع لها بشغف ثم ثانياً طرحها على نظام المزج مابين "lyrics" والفيديو كليب لعرضها على إحدى القنوات الفضائية وعبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وغيرها وذلك بإحساسها المختلف وكلماتها المرهفة.

أضافت أمينة أن كلمات "سوق الجدعنة" تتحدث عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والمروءة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من ردود فعل بعض البشر الخابثين بل إن لديهم قناعة بأن هذا هو التصرف السليم .

وأوضحت أمينة أنها تقدم هذه الحدوتة علي طريقة المهرجانات ولكنها بأسلوب ليس به أدني أسفاف لكي تصل إلي جميع الأعمار وتدخل جميع المنازل لتتناسب مع العادات والتقاليد المصرية وغيرها معربة عن أمنياتها بأن تنال هذه الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها.

واستكملت أمينة أنها تواكب تطورات أساليب الغناء الحديث المنتشر حالياً بين شباب الجيل الحالي إلا وهو تقديم موضة المهرجانات مما لديها تأثير مبهج وفعال في جميع المناسبات الإجتماعية وغيرها مع مراعاة الأخذ في الاعتبار بعدم تقديم كلمات مبتذلة تثير الإثارة والجدل للحفاظ على المعايير والقيم التي يتقبلها المجتمع .

يشار إلى أن مطرب المهرجانات محمود معتمد حقق نجاحاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وذلك من خلال تقديم كل من مهرجان سور الجدعان " دي حبيبتي شايلة ضميرها" ومهرجان صاحبي صاحبي " ليه بتبكي" والذي قام بتأديتهما مع المطرب حوده بندق ونالو تفاعل ورد فعل ملحوظ من قبل الشباب وغيرها.

جدير بالذكر بأن كليب "سوق الجدعنة" يجمع كلاً من المطربة الشعبية أمينة ومطرب المهرجانات محمود معتمد وهي من كلمات وألحان وتوزيع إسلام مونتي.