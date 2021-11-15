ارتفاع في أسعار الذهب: عيار 21 بـ 813 جنيها

سجلت أسعار الذهب، ارتفاع بقيمة تصل إلى 4 جنيهات منذ قليل، لتصبح أول تحرك في أسعار الذهب على مدار الـ48 ساعة الماضية، منذ مساء يوم الجمعة الماضي، إذ توقف سعر جرام الذهب عيار 24 مساء الجمعة عند 924 جنيها للجرام الواحد.

وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت مساء اليوم، للمرة الأولى منذ مساء الجمعة الماضي، مؤكدا ثبات الأسعار دون تحرك طيلة الأيام الماضية.

الذهب عيار 24 سجل 929 جنيها للجرام

وأضاف «واصف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جرام الذهب عيار 24، سجل في التعاملات المسائية اليوم، أسعار تتراوح بين 927 جنيها كحد أدنى، بينما سجل 929 جنيها كحد أقصى للجرام الواحد، مشيرا إلى أن الأسعار تتفاوت من محلات صاغة وأخرى، وتتغير بين المحافظات المختلفة.

وتابع «واصف»، أن جرام الذهب عيار 21 «الأكثر شعبية في مصر»، سجل مساء اليوم، أسعار تتراوح بين 811 جنيها كحد أدنى لسعر الجرام، بينما كان الحد الأقصى عند 813 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب في الأسواق اليوم

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى تحرك سعر جرام الذهب عيار 18 أيضا، لافتا إلى أن الجرام سجل نحو 695 كحد أدنى لسعر الجرام، بينما وصل الحد الأقصى لسعر الجرام عند 697 جنيها.

وأكد «واصف»، أن الجنيه الذهب سجل في التعاملات المسائية، أسعار تبدأ من 6488 جنيها في بعض المحلات، بينما وصل سعر الجنيه الذهبي إلى نحو 6504 جنيهات في أماكن أخرى، لافتا إلى سعر كيلو الذهب، أسعار بدأت عند 926.857 ألف جنيه، كحد أدنى للسعر، بينما وصل سعر الكيلو إلى 929.143 ألف جنيه كحد أقصى في بعض الأماكن الأخرى.

وقال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر أونصة الذهب، تراوحت بين 28.825 ألف جنيه كحد أدنى، بينما سجل الحد الأقصى لسعر الأونصة نحو 28.896 جنيه كحد أدنى للسعر.