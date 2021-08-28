الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر في بغداد

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي في العاصمة العراقية بغداد، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العراق للمشاركة في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، وفقًا لما أفاد به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي.

زيارة السيسي للعراق تعكس قوت العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي سبق له زيارة العراق قبل شهرين، للمشاركة في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، وهي زيارة وصفتها وسائل إعلام دولية بالتاريخية، لكونها تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، معتبرة أنها كانت انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا، وتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

لقاءات السيسي على هامش قمة بغداد للتعاون الثلاثي

والتقى الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، الرئيس العراقي برهم صالح، الذي أكد اهتمامه بالاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، فضلاً عن الاطلاع على الجهود المصرية القوية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وزيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية في البلدين.

فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، التي جرت في بغداد قبل شهرين شارك فيها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019.