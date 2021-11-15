تعليم الفيوم تعلن فتح باب التقدم للعمل بنظام الحصة لسد العجز بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، عن فتح باب التقدم للعمل بنظام الحصة، لسد العجز بوظائف التعليم بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بعد تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 تطبيقاً للكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021، والصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفق عدد من الضوابط التي حددتها الوزارة، على أن يكون التقدم للعمل بنظام الحصة بدواوين الإدارات التعليمية فقط، نظير 20 جنيهاً للحصة بحد أقصى 24 حصة في الأسبوع، كما أوضحت المديرية المستندات المطلوبة للتقدم بالعمل بنظام الحصة.

شروط التقدم للعمل بنظام الحصة

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم في بيان لها، الشروط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للعمل بنظام بالحصة، وهي:

-أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال تربوي.

- أن يكون العمل بنظام الحصة للمواد الأساسية «لغة عربية، ولغة إنجليزية، ورياضيات، وعلوم»، وذلك للعمل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية فقط.

- تسكين الراغبين في العمل بالمدارس التي بها عجز.

- عدم مشاركة المستعان بهم للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات.

- عدم تكليف المستعان بهم بالحصة بالإشراف اليومي.

- يرخص للعمل بنظام الحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.

- يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسئول شئون العاملين، وموجه أول المادة، نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيهاً للحصة الواحدة، وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالدراسة.

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعياً.

- عدم تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية نتيجة للاستعانة بهؤلاء العاملين.

- عدم أحقية المستعان بهم بالحصة في المطالبة بالتعيين مستقبلاً على موازنة الدولة.

- يتم الاستعانة للعمل بالحصة ممن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس وعند زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب تتم المفاضلة بين المتقدمين ووفقاً للآتي:

الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل

الأعلى مؤهلاً

الأقدم تخرجاً

الأكبر سناً

المستندات المطلوبة للتقدم للعمل بنظام الحصة

وكشف الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنّه سيجرى تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية تكون مهمتها استلام طلبات العمل بنظام الحصة ومرفقاتها على النحو التالي:

-طلب باسم السيد مدير عام الإدارة من الراغبين في العمل بالحصة موضحاً به البيانات الشخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل المؤهل الدراسي لللإطلاع والمطابقة + صورة منه، وكذا أي مؤهل أعلى.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين مستقبلاً على الموازنة.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، والخدمة العامة بالنسبة للإناث والذكور المعافين من التجنيد.

- شهادات الخبرة في مجال التدريس معتمدة وممهورة بخاتم الشعار من جههة إصدارها.