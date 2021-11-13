إخلاء سبيل أحد المتهمين بقتل ودفن زوجة بلطجي الفيوم داخل المنزل

قررت النيابة العامة في المحافظة، إخلاء سبيل أحد الثلاثة المتهمين بقتل زوجة خُط الفيوم أيمن عبد المعبود، وحفرهم حفرة عمقها 4 أمتار ودفن الجثة عارية بعد وضعها في كيس بلاستيكي مخصص لدفن موتى الكورونا.

تفاصيل إخلاء سبيل شريك خُط الفيوم

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل محمود حمدي المتهم بقتل وحفر حفرة ودفن زوجة خط الفيوم فيها، وذلك بعدما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة الفيوم، أنّه عامل بسيط باليومية، وأنّ أيمن عبد المعبود خدعه بأنّ طلب منه حفر حفرة لعمل غرفة «صرف صحي لمنزله»، وهو ما تطابق مع أقوال المتهم أمام النيابة العامة.

المتهم: لم أكن أعلم شيئا عن القتل

وأوضح منصور أحمد، محامي المتهم، أنّه عامل بسيط يعمل في أعمال الحفر والهدم باليومية لتوفير قوت يومه، وأنّه لم يكن يعلم أي شيء عن قيام أيمن عبد المعبود بلطجي الفيوم، بقتل زوجته، وأنّ تلك الحفرة ستُستخدم لدفن أحد، مُبيناً أنّ خُط الفيوم ذهب له وطلب منه العمل في حفر حفرة بمحيط سلم المنزل وأسفل غرفة الصالة حتى يقوم باستخدامها كغرفة صرف صحي، وبالفعل قام بحفر الحفرة بمساعدة آخرين، وحصل على الأجر الخاص به ورحل دون أن يدري شيئاً.

التحقيق مع شخص في قتل زوجة الخُط

وتستمر تحقيقات النيابة العامة، مع شخص آخر اتهمه أيمن عبد المعبود بقتل زوجته، بعدما اكتشف خيانتهما له وممارسة الرذيلة معاً في منزله ضمن نشاط شبكة الدعارة التي كونتها حماته وزوجته وشقيقاتها قبل 17 عاماً، حيث اتهم 3 بقتلها وحفر الحفرة ودفنها بها، وتبين براءة أحدهم الذي يعمل عامل باليومية وحفر الحفرة مقابل يومية على أنّها للصرف الصحي، فيما لا زالت التحقيقات مستمرة مع الثاني، بينما الثالث فر هارباً ولم يتم ضبطه حتى الآن.