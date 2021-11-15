«الصحة» تعلن توفير فرق طبية متنقلة لتطعيم الطلاب بلقاح فايزر بالمدارس

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أتاحت للفرق الطبية التواجد وتطعيم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين عامي 18 عاما إلى 15 عاما بلقاح فايرز.

الصحة: لا توجد مراكز للتطعيم داخل المدارس

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات لــ«الوطن» أنه لا توجد مراكز تطعيم داخل المدارس ولكن تم توفير الفرق الطبية اللازمة لتطعيم فئة الطلاب بين عام 15 إلى 18عامًا، مشيرا إلى أن الفرق الطبية سوف تتواجد في المدارس التي يحصل طلابها على اللقاح تسهيلا على الطلاب في عدم الذهاب إلى مراكز التطعيم حتى لا يحدث أي تكدس داخل هذه المراكز.

هناك بعض الأعراض الجانبية للقاح فايرز على الطلاب أقل من 18 عاما

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الطلاب في المرحلة العمرية بين 15 إلى 18عاما سوف يحصلون على لقاح فايرز وله بعض الأعراض الجانبية التي تم ملاحظتها خلال التجارب التي أجرتها الشركة المصنعة للقاح وتمثلت هذه الأعراض في «ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل وعضلات الجسم، تورم أو إحمرار مكان الحقن، القيء»، وهذه الأعراض جانبية تزول خلال يومين أو ثلاثة أيام.

بعض الفئات من الطلاب لا يمكنهم الحصول على اللقاح

وأكد أن هناك عدة فئات من الطلاب في هذه المرحلة لا يمكن أن يحصلوا على اللقاح وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في الفترة الماضية وتشمل: «الأطفال الذين يعانون من رد فعل تحسسي شديد مثل الحساسية المفرطة لأي مكون من لقاح وليس لقاح كورونا فقط، ومن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة ينتظر حتى تزول ثم يأخذ اللقاح، ومن يأخذ مضادات حيوية عليهم الانتظار لحين الانتهاء من الكورس العلاجي ثم أخذ اللقاح».