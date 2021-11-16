حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يُقدّر مولود برج الميزان، الجمال والمظاهر الخارجية بشكل كبير، كما يستخدم عقله وتفكيره المنطقي والتحليلي بكثرة في مكان عمله، ويظهر إبداعه في مجالات العمل البصريّة، مثل التصوير والتصميم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

ينصحك الفلك بالصبر للغد حتى ترتّب أفكارك.. لا تتسرع في قراراتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس والقمر معاكسان.. قد تشعر بالتشوش، وعليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع من تحب أو مع شريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.