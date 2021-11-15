حظك اليوم برج الجدي الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي يعشق السفر ويقدس الحرية والانطلاق، فهو شخص اجتماعي بطبعه، ومع ذلك يكره التطفل وتدخل الآخرين في حياته، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

الوضع الفلكي دقيق وقد يتسبب في تشتت أفكارك أو نزاع عائلي وعليك اليوم أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

ينصحك الفلك أن تخفف اليوم من تلقائيتك وجرأتك، وأن تقاوم محاولات إرباكك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.