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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:17 ص | الإثنين 15 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

على الرغم من أن مشاعر أصحاب برج الدلو جياشة، ويمكنهم الشعور بالآخرين، إلا أن نظرتهم العقلانية والعملية طوال الوقت تجعل الكثيرين يعتقدون أنهم باردين وعديمي المشاعر، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تدير حوارات ناجحة مع من حولك وتحرّك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزلك الثالث ويدفعك ذلك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

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