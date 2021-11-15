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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:17 ص | الإثنين 15 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

أصحاب برج الحوت من الشخصيات الجريئة التي تعشق الحرية والترحال، لذلك قد يجدون مشكلة في البقاء في المنزل لفترات طويلة.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في منزلك الثاني.. حاول أن تنظم أفكارك وقاوم التشتت لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان مما يجعلك تخلق أجواءً حيوية ويجمعك ذلك بمن يشبهونك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.

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