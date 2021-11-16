حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يُحب مولود برج العقرب مقابلة أشخاص جُدد، إلا أنّه يحتاج لقضاء بعض الوقت بمفرده مع أفكاره ليتمكن من تنظيم أمور حياته، كما أنه يستمتع في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية بمفرده.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل الصحة الإيجابي، واليوم أنت أكثر إصرارًا وحزمًا وتنظيمًا لوقتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الشمس في برجك تمنحك إشراقة وجاذبية وقدرة على تنظيم أفكارك، كما أنك تستطيع أن تكون دقيقًا في تعبيراتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.