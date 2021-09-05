خطوات بسيطة.. كيف يتم تقسيط مديونيات استهلاك الكهرباء بدون فوائد؟

يعاني بعض مشتركي شركات توزيع الكهرباء من مديونيات فواتير الاستهلاك الشهرية بسبب عدم الانتظام بالسداد من خلال الطرق والآليات التي توفرها وزارة الكهرباء لتحصيل الفواتير سواء عن طريق المحصل أو الوسائل الإلكترونية عبر الإنترنت وهو ما يؤدي إلى تراكم المديونيات.

تقسيط مديونيات الكهرباء

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لتوزيع الكهرباء صدور تعليمات إلى كل رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى أنحاء الجمهورية بتقسيط المديونيات على المشتركين على 12 شهرًا أو 24 شهرًا بدون فوائد لافتًا إلى تقديم جميع الفروع التابعة لشركات التوزيع جميع التيسيرات والتسهيلات على المواطنين خاصة من محدودي الدخل «صغار المشتركين» الذين تتراكم عليهم من خلال فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية

وكشف المصدر لـ«الوطن» عن الأوراق والمستندات المطلوبة والإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون لجدولة أو تقسيط مديونيات استهلاك الكهرباء بجميع فروع شركات التوزيع وهي كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجوده به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

الإجراءات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية

- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرا.

من حق كل مواطن تقديم شكوى للتأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء

وأكد المصدر أن هناك ضوابط تحكم عملية رفع العداد عن المشترك وهي عبارة عن إرسال شركة التوزيع إنذارا بالفصل مرتين وتراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر علاوة على عدم استجابة المشترك للشركة وعدم اللجوء لطلب التقسيط على الأقل لافتًا إلى أنه من حق كل مواطن تقديم شكوى للتأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها.