69 مخالفة تموينية بينها 42 محضرا لمخابز بلدية في المنيا

أعلنت مديرية تموين المنيا، عن ضبط 69 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

مخالفات نقص وزن وإنتاج غير مطابق بالمخابز البلدية

أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم خلال الحملات ضبط 69 مخالفة تموينية منها 42 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة»، بالإضافة لضبط 25 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين «عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع منتجات مجهولة المصدر– ذبح خارج السلخانة – وتجار تموينيين - قضايا أخري متنوعة»، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.

وقف تعديات وبناء مخالف بأبوقرقاص وسمالوط

علي جانب أخر، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص 3 حالات تعد على مصارف ري شرق قرية أتليدم، بالإضافة لإزالة حالة في المهد وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء.

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال بناء مخالف لحالتين بدون ترخيص بقرية قلوصنا، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتاتي تلك الحملات ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للموجة 18 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز ومدن المحافظة حفاظا علي حق الشعب.