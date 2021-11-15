إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة بصحراوي المنيا

أُصيب 6 أشخاص، في حادث اصطدام سيارة بأحد الأرصفة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي في المنيا، وودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.

حادث بطريق المنيا الصحراوي الشرقي

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بتصادم سيارة رقم «687 م - ط - ن»، ملاكي برصيف بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم «روزينا. ف. ر»، 35 عاما، و«وائل. م. ع»، 36 عاما، سائق، و«كارم.م.ع»، 10 سنوات، طالب، و«عفاف.ر.ي»، 41 عاما، و«صلاح.ا.ي»، 52 عاما، و«كراس.و.م»، 15 عاما، طالب مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط.

جرى نقل المصابين إلى المستشفي العام، وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حصر الطرق المحلية لضمها لقاعدة نظم المعلومات

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كلف اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بافتتاح فعاليات ورشة عمل للإعداد وتفعيل إدارة الأصول لحصر الطرق المحلية، وذلك ضمن الاستعداد للمد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول الإطار التخطيطي الشامل وآليات إعداد خطة التنمية المتكاملة 2030، والذي يتضمن حصر الطرق المحلية داخل المحافظة مع العمل على تمثيلها على قاعدة نظم المعلومات الجغرافية، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات جغرافية، لتسجيل بيانات حصر الطرق بمدينة المنيا كمرحلة أولى.

وتناولت ورشة العمل توصيف حالة الطرق والذي يساعد المحافظة في إعداد خطة صيانة وتشغيل معالجة العيوب الناتجة من أعمال الحصر الميداني، مما يساعد للحفاظ على أصول المحافظة بقطاع الطرق المحلية، وتفعيل خطط الصيانة والتشغيل.