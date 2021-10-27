برلماني: «الشرقية للدخان» تروج لمنتجات التبغ.. والعضو المنتدب للشركة: أنا غير مدخن

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قدم إنذارا بسبب تصريح رئيس شركة الشرقية للدخان عن المدخنين والترويج لمنتجات التبغ باستخدام اسم نادي الشركة في الدوري الممتاز، موضحًا أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية وكبيرة لها علاقة بالتدخين وعدم الترويج له وأيضا القانون المصري ينص على عدم الترويج للتدخين، خاصة وأن فئة كبيرة من المدخنين صغار السن.

موافق على تواجد شركة الشرقية للدخان في الدوري

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، أنه موافق على تواجد شركة الشرقية للدخان في الدوري ولكن لا بد من تغيير الاسم، مضيفا: «أنا كنائب اول اهتماماتي قضايا البيئة والطبقة المتوسطة ونحن لم نصل لحل مع شركة الدخان».

وتابع: «يجب تغيير اسم النادي والتشيرتات عليها اسم الشركة وبكده ده ترويج للتبغ بشكل غير مباشر واحنا موقعين على اتفاقية، وأنا لجأت لاستخدام الأدوات الرقابية ولو تغير الاسم ستنتهي المشكلة».

النادي موجود منذ أكثر من 60 عاما.. والرياضة جزء من حياة الشركة

فيما أكد هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أن الشركة ملتزمة بالقانون ولا تقدم أي إعلانات عن التدخين من خلال نادي الشركة في الدوري الممتاز، موضحا أن النادي موجود منذ أكثر من 60 عاما، والرياضة جزء من حياة الشركة، وطوال 9 سنوات يلعبون في جميع الألعاب الرياضية.

وأضاف أمان، أن الشركة ونحن لا نشجع على التدخين ولا نقدم إعلانات للسجائر ولكن مهتمين بالرياضة كنشاط، والدليل صعود الفريق نتيجة الاهتمام بالرياضة للدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الشركة ناجحة بدون إعلانات وحصلوا على درع الشركات الـ13 على التوالي، كما أنه غير مدخن، قائلا: «أنا غير مدخن ومجلس الإدارة غير مدخن وأنا بتكلم عن نجاح اقتصاد للشركة لأني رجل تجاري ونحقق أرباح»، مختتما: «معندناش ولا منتج اسمه الشركة الشرقية للدخان واسم النادي غريب وأجنبي».