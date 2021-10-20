«الشرقية للدخان»: لا يوجد قرار بزيادة أسعار السجائر حتى الآن

قال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، اليوم، إن الشركة تراجع بيانات تغيرات تكاليف الإنتاج كل ثلاثة أشهر لمعرفة مدى تأثر عمليات التسعير نتيجة ارتفاع التكاليف وحتى الآن لا توجد أي قرارات تخص زيادة قريبة لأسعار السجائر.

وأضاف العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن شركته تدرس اقتحام قطاع التبغ المسخن خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.

500 مليون دولار تكلفة تدشين خط إنتاج التبغ المسخن

وأضاف في تصريحات لوكالة بلومبرج، أن تكلفة تأسيس خط إنتاج متكامل لتصنيع منتجات التبغ المسخن تتراوح بين 350-500 مليون دولار بناء على حجم الطلب في مصر، مؤكداً أن شركته تدرس حاليا حجم الطلب في السوق المصري، على أن يتم بدء طرح المنتجات للمستهلكين خلال النصف الأول من 2022.

وتابع «أمان» أن شركته تقتحم أسواق التبغ المسخن معتمدة على عدد من المنتجات المستوردة من الخارج لاختبار السوق ومن ثم تبدأ في تدشين خط إنتاج محلي متكامل.

94 مليار سيجارة حتى نهاية يونيو الماضي

ووفقا لبيان البورصة المصرية، ارتفعت تكاليف المبيعات لدى الشركة الشرقية للدخان خلال العام المالي 2020-2021 إلى 9.25 مليار جنيه، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2019 وهو ما أرجعته الشركة في القوائم المالية إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار النفط وأسعار السلع عالميا، وبلغ إنتاج «إيسترن كومباني»، 94 مليار سيجارة حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 84 مليار سيجارة خلال العام المالي الماضي.