مجلس نقابة الإعلاميين ينعي الإعلامية مها حسني

ينعي مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية مها حسني، التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

إشادة بأخلاق مها حسني

وقال نقيب الإعلاميين، إن الإعلامية مها حسني كانت دمثة الخلق وعُرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل، حيث بدأت كمذيعة في القناه الثالثة، ثم انتقلت للقناة الأولى وتميزت بتقديم البرامج الخفيفة التي تعلق بها المشاهد من اهمها: «أيامنا الحلوة وسيدتي».

وفاة الإعلامية مها حسني

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

تُعد الإعلامية مها حسني، مذيعة وطنية، فهي ابنة ماسبيرو، ومذيعة التليفزيون المصري، اشتهرت بدعم بلدها ووطنها دائماً من خلال برامجها، والتي ركزت فيها على الإيجابيات.

مها حسني تقدم العديد من البرامج

قدمت الإعلامية الراحلة مها حسني العديد من البرامج، والتي كان من أشهرها برنامج «أيامنا الحلوة»، وآخر يُدعى «سيدتي».

كما اشتهرت الإعلامية الراحلة مها حسني بمواقفها الإنسانية، والتي كان من أشهرها موقفها مع الفنان رامي جمال، عندما أعلن إصابته بمرض البهاق، حيث دعمته في محنته، من خلال توجيه العديد من الرسائل له عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفاة والد الإعلامية مها حسني في العام الماضي

توفي والد الإعلامية مها حسني، في العام الماضي، حينما أعلن زوجها خبر وفاة والدها، عن طريق نشره لتدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، وعلق عليها، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى المهندس عادل حسني، والد زوجتي مها عادل حسني، نسألكم الدعاء».

ماسبيرو ينعي الإعلامية مها حسني

ونعى الإعلامية مها حسني العديد من الأشخاص، والتي كانت أولها هي صفحة «ماسبيرو الأصل»، التي أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر وفاة الإعلامية الراحلة.