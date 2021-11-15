ماجدة الرومي تغني «يا بهية» في ختام مهرجان الموسيقى العربية وتشكر مصر

صعدت المطربة الكبيرة، ماجدة الرومي، على مسرح حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية على نغمات أغنيتها الوطنية المصرية «يا مساء الفل يابهية»، تحت قيادة المايسترو نادر عباس. وكان نادر عباسي، صعد مسرح النافورة، قبل صعود ماجدة الرومي لأداء فقرة موسيقية رفقة فرقته التي تضم أكثر من 40 عازفا.

ماجدة الرومي مدينة لجمال سلامة

وقالت ماجدة، في كلمتها، عقب الأغنية، إنها مدينة بالنجاح للموسيقار الراحل جمال سلامة، الذي تهديه حفلها اليوم، مؤكدة أنه السبب الرئيسي وراء نجاحها منذ تعرفهما على بعضهما البعض منذ عام 1975، كما قدمت شكرا لمصر كونها دائما تقف مع لبنان في كافة المشاكل والأزمات التي تواجهه عبر تاريخه.

يذكر أن حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية كان قد بدأ بتوزيع وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، جوائز 4 فروع تضمنها المهرجان هي: المسابقة الكبرى للأغنية الجديدة، مسابقة الارتجال علي آلات التخت الشرقي، مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة.

وجاءت نتائجها كالتالي:

أولا: الجائزة الكبرى (الأغنية الجديدة) وقيمتها (150 ألف جنية صافي) وفازت بها أغنية (بكرة) كلمات الشاعر محمود إسماعيل محمود محمد شفيق، 38 سنة من محافظة الجيزة، ألحان وتوزيع وغناء الفنان محمد عيسى إبراهيم الشيخ، 28 سنة من محافظة الغربية.

تفاصيل جوائز مهرجان الموسيقي

أما جائزة الارتجال على آلات التخت الشرقي وقيمتها (60 ألف جنيه صافي) وفاز بها عازف العود ناجي محمد محمد مسعود، وعازف الكمان فارس صقر، وعازف القانون أحمد قمري، وعازف التشيللو نور عبد الشافي، وعازف الناي جون سامي، وعازف الإيقاع ماجد الصواف.

وقد أوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقيمتها (خمسة آلاف جنيه صافي)، وشهادة تقدير في الأداء المتميز لعازف العود يوسف مصطفى محمد فرج، وفي مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، فاز بالمركز الأول أحمد حسن سعد 25 سنة محافظة القاهرة وقيمة الجائزة (خمسة وثلاثون ألف جنية صافي).