ماجدة الرومي تحيي الحفل الختامي لمهرجان الموسيقى العربية اليوم

تحيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، اليوم الاثنين، حفلًا غنائيًا ضمن فاعليات حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساءًا، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

ماجدة الرومي تنتهي من بروفات حفلها بسرية

وانتهت ماجدة الرومي الفترة الماضية من بروفات حفلها المقبل في سرية، حيث كان تأتي إلى دار الأوبرا المصرية برفقة أخيها عوض الرومي، وأجرت 3 بروفات خاصة.

حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

ومن المقرر أنَّ يكون حفل ختام المهرجان بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، وستقدم «الرومي» خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها تصل إلى أكثر من 20 أغنية، من بينهم أغنيات من التراث القديم، وأغنيات وطنية لمصر.

ويشهد حفل الختام أيضًا تقديم أوركسترا الأنامل الصغيرة، تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم، مختارات من المؤلفات الموسيقية المعاصرة والقديمة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

انطلاق مهرجان الموسيقى العربية

يُذكر أنَّ حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين انطلق الأسبوع قبل الماضي، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وتم إهداء تلك الدورة إلى روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائي الكبير.

أبرز نجوم مهرجان الموسيقى العربية

وشارك في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام نخبة من كبار المطربين والموسيقيين في مصر والوطن العربي، جاء أبرزهم: «مسيرة سعيد، أصالة، وائل جسار، مروان خوري وفايا يونان، وهاني شاكر، وكارمن سليمان، وإبراهيم فاروق، نادية مصطفى، وصابر الرباعي، ومحمد عساف.