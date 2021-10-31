شروط ماجدة الرومي بمهرجان الموسيقى: سرية البروفات وممنوع دخول الغرباء

بعد 15 يومًا سيكون محبو الغناء والموسيقى على موعد مع حفل الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي في دار الأوبرا المصرية في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.

ماجدة الرومي تختتم المهرجان في 15 نوفمبر

حفل ماجدة الرومي سيكون له طابع مختلف تماما كعادته حيث إنها ستكون نجمة الحفل الوحيدة ولن يشاركها أي شخص آخر في الحفل.

علمت «الوطن» أن ماجدة الرومي كان لها شروط خاصة من أجل خروج الحفل للنور وهي أن بروفات المطربة اللبنانية تكون سرية ولا يدخلها أي وسيلة إعلامية والشرط الثاني هو عدم تواجد أي شخص غريب في موقع البروفات دون علم إدارة ماجدة.

حفل ماجدة الرومي تحت قيادة نادر عباسي

من المقرر أن ينطلق غدًا مهرجان الموسيقى العربية من دار الأوبرا المصرية بتكريم عدد كبير من رموز الغناء والموسيقى وسيكون هناك مؤلفات موسيقية من الدكتورة إيناس عبدالدايم وعدد من المطربين أبرزهم أحمد إبراهيم وريهام عبدالحكيم وياسر سليمان.

يذكر أن المهرجان سيشارك فيه نخبة من كبار مطربي مصر والعالم العربي وهم: هبة إسماعيل (مصر)، عفاف راضي (مصر)، تامر نجاح (مصر)، حاتم زايد (مصر)، أحمد حسن (مصر)، سماح عباس (مصر)، أحمد سعد (مصر)، مروة ناجي (مصر)، أحمد العمري (مصر)، محمد عبدالحميد (مصر)، طه حسين (مصر)، أمنية سمير (مصر)، همام إبراهيم (العراق)، رحاب مطاوع (مصر).

ومروان خوري (لبنان)، فرح الموجي (مصر)، أحمد عصام (مصر)، إيمان عبدالغني (مصر)، وائل جسار (لبنان)، أميرة أحمد (مصر)، طوني وديع الصافي (لبنان)، معين شريف (لبنان)، آيات فاروق (مصر)، محمد محسن (مصر)، يحيى عبدالحليم (مصر)، ريم كمال (مصر)، محمد الحلو (مصر)، فايا يونان (سوريا)، محمود عبدالحميد(مصر)، عصام محمود (مصر)، ريم حمدي (مصر)، سمية وجدي (مصر)، عبير أمين (مصر)، تامر عبدالنبي (مصر)، حنان عصام (مصر).

وأحمد عفت (مصر)، وعد البحري (سوريا)، علي الحجار (مصر)، كنزي (مصر)، محمد حسن (مصر)، كارمن سليمان (مصر)، هاني شاكر (مصر)، إبراهيم فاروق (مصر)، أحمد محسن (مصر)، علي المديدي (المغرب)، أيوب التجاني (المغرب)، نادية مصطفى (مصر)، صابر الرباعي (تونس)، محمد الخولي (مصر)، أجفان (مصر)، محمد رشاد (مصر).

وصابرين النجيلي (مصر)، محمد عساف (فلسطين)، جنات (المغرب)، مروة حمدي (مصر)، حسناء (مصر)، مي حسن (مصر)، سعد رمضان (لبنان )، أحمد سعيد (مصر)، حنان الخولي (مصر)، مصطفى النجدي (مصر)، أشرف وليد (مصر)، أصالة (سوريا)، إسماعيل صادق (مصر)، سعيد عثمان (مصر)، محمد طارق (مصر)، أميرة أبو زيد (مصر)، سامح منير (مصر)، إيناس عز الدين(مصر)، ماجدة الرومي (لبنان) .