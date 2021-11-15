مستشار الرئيس للصحة: يمكن الحصول على اللقاح مرة أخرى بعد 6 شهور

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر حتى الآن لم تصل إلى ذروة الموجة الرابعة، مشيرا إلى أن نسبة قليلة من الإصابات تدخل المستشفيات.

وأكد تاج الدين أن قرار منع دخول غير المطعمين صدر لحماية الموظفين ومختلف الأفراد، لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا أنه تم استخدام نحو 23 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا، ونحو 30 مليون مواطن حصلوا على الجرعتين وسط تدفق اللقاحات إلى مصر.

توفر جميع اللقاحات في مصر

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، على شاشة «dmc»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن كل اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أصبحت موجودة، بجانب إجراء مصر حاليا تجارب سريرية على اللقاح المصنع محليا في مصر، وسيكون لقاحا مبشرا، متمنيا نجاحه.

تطعيم الحوامل

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه تم إثبات أن اللقاح آمن على السيدات الحوامل والمقبلات على الحمل من جانب الأبحاث في مختلف دول العالم، وشاركت مصر في مؤتمر أكد هذا الأمر، لافتا إلى أن اللقاح يحمي الطفل لمدة 6 أشهر من ميلاده إذا حصلت الأم على اللقاح، متابعا: «اللقاحات بالنسبة للأطفال تُستخدم للي عندهم 18 سنة، ولكن فيه أبحاث في أوروبا وأمريكا أجازت التطعيم بداية من 12 سنة، وإحنا بدأنا نطعم الأشخاص اللي عندهم 18 سنة وأكبر».

تطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الولايات المتحدة وافقت على تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات بلقاح «فايزر» بحيث تكون الجرعة ثُلث الجرعة التي يحصل عليها الكبار ومصر حاليا تدرس هذا الأمر.

يمكن للشخص التسجيل للحصول على اللقاح للمرة الثانية

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أنه سيتم تطعيم المواطنين مرة أخرى بعد مرور 6 أشهر، لافتا إلى أن الشخص أصبح لا يحتاج التسجيل للحصول على اللقاح، خاصة في ظل وجود أشخاص ليس لديهم الخبرة للتعامل الإلكتروني، لذا فإن وجود بطاقة الرقم القومي للشخص يسهل عليه الحصول على التطعيم.

مصر لم تدخل ذروة الموجة الرابعة

وذكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في مصر، ليس يوميا، ولكن الوفيات ناتجة عن إصابات متراكمة لمرضى موضوعين على أجهزة التنفس الصناعي أو في العناية المركزة، مؤكدا أن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بنسبة 7.5% مع ارتفاع حالات الوفاة، لكن مصر حتى الآن لم تصل إلى ذروة الموجة الرابعة، مشيرا إلى أن نسبة قليلة من الإصابات تدخل المستشفيات، متابعا: «الناس بقى عندها وعي والأطباء عندهم خبرة كبيرة في التعامل مع الحالات».

دراسة أدوية تكافح كورونا

وبيّن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الأدوية التي سيتم تناولها بالفم لمواجهة فيروس كورونا المستجد لم تكن مؤثرة ضد الحالات المصابة في مراحل متقدمة، لذا فإنها قد تكون مفيدة في الحالات الخفيفة فقط، مشيرا إلى أن مصر تتابع هذه الأبحاث لمعرفة تأثيرها على صحة الأفراد.