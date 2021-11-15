سفير مصر بفرنسا: مشهد استقبال السيسي بباريس يعكس متانة العلاقات بين البلدين

قال علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، اليوم، إنه أحسّ بفخر كبير عندما رأى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا؛ للمشاركة في مؤتمر باريس بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يعكس علاقات ثقة وتواصل دائم بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تنسيق دائم ومستمر بين السيسي وماكرون

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فرنسا في ديسمبر الماضي، ثم زيارة أخرى في مايو، وهناك تواصل دائم، وتنسيق مستمر بين الرئيسين في كل الملفات، سواء كانت متعلقة بالعلاقات الثنائية أو ملفات إقليمية».

وتابع سفير مصر لدى فرنسا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بالرئيس السيسي قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة، ونسق معه بالنسبة لعقد المؤتمر، مشددًا على أن مشهد استقبال الرئيس السيسي يعكس قوة ومتانة العلاقات بين الرئيسين، وما تمثله العلاقات مع مصر من أهمية كبيرة بالنسبة لفرنسا.

إدراك فرنسي وحسن تقدير للقيادة المصرية

وأشار علاء يوسف، إلى أن مسؤولي فرنسا من كل المستويات ينظرون لمصر أنها حليف استراتيجي مهم في منطقة المتوسط، مؤكدًا أن هناك إدراك فرنسي وحسن تقدير للقيادة المصرية.

وأوضح أن الجانب الفرنسي، أدرك أن مصر تتعامل مع كل الملفات بمنتهى الموضوعية، وبهدف واحد فقط، هو تحقيق أمن واستقرار الدول المختلفة، وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.