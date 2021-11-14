البابا تواضروس: عاصرت كل الرؤساء.. وما حققه السيسي في 7 أعوام يحتاج 30 سنة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يعتبر شعار «الجمهورية الجديدة» مُستحقا جدًا، لما رأيناه من مشروعات قومية كبرى خلال الـ7 سنوات الماضية، وافتتاحات ونهضة شاملة على كل أرض مصر، فالفترة التي تعيشها مصر، تستحق هذا اللقب عن جدارة، «إحنا فعلا في عصر جديد، ومصر جديدة وجمهورية جديدة، وبها المقومات التي تؤكد الحياة الجديدة التي نحياها».

الجمهورية الجديدة «فاتحة خير» على مصر بإذن الله

وأضاف «تواضروس»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «Extra news»، أنه من مواليد ما بعد ثورة 23 يوليو، فعاصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومحمد نجيب ومحمد أنور السادات والرئيس الأسبق مبارك، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، «إحنا واعيين وشايفين إن الإنجاز اللي اتحقق في الـ7 سنوات ده، يعتبر إنجازات لا تتحقق إلا في 20 أو 30 سنة، فالجمهورية الجديدة فاتحة خير على مصر بإذن الله».

أي إنسان يأخذ تكونيه من خمس مصادر رئيسية

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن قضية بناء الإنسان، تُعد أخطر قضية في كل زمان، «القاعدة دائما ما تقول أن البشر قبل الحجر»، كما أن أي إنسان يأخذ تكوينه من خمس مصادر رئيسية، وهي مؤسسة الأسرة أو البيت، ثم المؤسسة التعليمية من أول الحضانة، مرورًا بالتعليم الأساسي ثم التعليم الجامعي، ثالثا المؤسسة الدينية، ثم المؤسسة الاجتماعية متمثلة في الأصدقاء، ثم مؤسسة الإعلام، الذي يُعد الحاوي لكل نوعيات الثقافة في زمننا هذا.