تفاصيل إنشاء البيت المصري في المدينة الجامعية بفرنسا

كشف السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، عن تفاصيل إنشاء البيت المصري في المدينة الجامعية بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ ذكر أنه كان حلما منذ 100 سنة، لكنه لم يرَ النور إلا باتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على منح مصر قطعة أرض، وهي كانت آخر قطعة أرض خالية في المدينة الجامعية، وتم أخذها لبناء هذا البيت، الذي لن يكون بيتًا للطلبة المصريين في باريس فقط، بل سيكون كذلك منارة ثقافية لمصر تعكس الحضارة والتقدم الذي تشهده مصر في كافة المجالات.

البيت المصري في باريس سيتم الانتهاء منه في أبريل 2023

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن البيت المصري في باريس سيتم الانتهاء منه في أبريل 2023، ويفتح أبوابه في سبتمبر 2023، حتى يكون جاهزًا للعام الدراسي 2023-2024، وهناك متابعة دائمة من جانب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الملف، «فيه اهتمام كبير من جانبه بهذا الأمر، وكل زيارة له في باريس يروح يتفقد بنفسه تطور العملية الإنشائية»، موضحًا أنه يقوم بلقاء الشركة المنفذة للبيت المصري كل أسبوعين أو ثلاثة.

البيت المصري علامة أخرى للتواجد المصري في العاصمة الفرنسية

وأوضح سفير مصر لدى فرنسا أن من ضمن العقد الذي تم توقيعه مع الشركة المنفذة، يجب أن يجلبوا مستلزمات بناء وإكسسوارات مصرية حتى تعكس الحضارة والطابع المصري لهذا البيت، «يارب ده يبقى فخر لمصر وعلامة أخرى للتواجد المصري في العاصمة الفرنسية»، موضحًا أنه يتابع ردود فعل المصريين والفرنسيين حول العلاقات المصرية الفرنسية وجميعها إيجابية، «الكل يتابع باهتمام كبير التنسيق والتشاور المتميز بين مصر وفرنسا وتميز العلاقات المصرية الفرنسية سواء على الصعيد الأوروبي أو الصعيد العالمي، الاتفاق وتلاقي رؤية الرئيسين هما اللي دفعوا هذا التميز في العلاقات في الوقت الحالي بين البلدين».