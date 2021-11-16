«مصر الخير»: سلع غذائية وبطاطين وأفران متنقلة لخدمة متضرري سيول أسوان

قال أحمد علي، المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة «مصر الخير»، إن المؤسسة متواجدة على الأرض لإغاثة أهالي أسوان المتضررين بسبب موجة الطقس السيئ والسيول منذ اليوم الأول، كون «مصر الخير» تبدأ الاستعداد لمخاطر السيول منذ شهر سبتمبر، خاصة أنها ممثلة في الغرف المركزية على مختلف المحافظات بما يساعدها من التنبؤ المبكر والجاهزية للانطلاق حال وقوع مكروه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «أون».

وأضاف «علي»، أنه كان لدية تنبؤ منذ شهر سبتمبر بالطقس السيئ في أسوان، وحلايب وشلاتين ورأس غارب، وبالتالي تم تغذية مخازن مؤسسة مصر الخير بالسلع الغذائية والبطاطين والكبريت والشمع، تحسبًا لانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الأفران المتنقلة، موضحًا أن الجهود الميدانية موجودة ومتوافرة عبرة ثلاثة محاور، الأول هو توفير إعاشة من مأكل ومشرب للأسر المتضررة بعد سقوط منازلها والثانية تشمل من غادروا منازلهم خشية سقوطها وتهدمها.

«مصر الخير» طرحت للمتبرعين سهمًا لمساعدة أهالي أسوان

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج مؤسسة «مصر الخير»، أنه إذا استطاع العودة إليه تقدم مخازن المؤسسة سلعاً غذائية لتلك الأسر تكفيهم لمدة أربعة أو خمسة أيام حتى يستطيع ممارسة حياتهم الطبيعية بعد كشط المياه من الشوارع، بينما المرحلة الثالثة تشمل المنازل المهدمة التي أسقطتها السيول وتلك المرحلة تتم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان بغية التباحث حول آلية التدخل السريع لإعادة إعمار تلك المنازل المهدمة أو المضررة جزئيًا في أماكن مستدامة لا تعرض حياتهم للخطر مجددًا.

وأشار إلى أن «مصر الخير» طرحت للمتبرعين سهمًا لمساعدة أهالي أسوان ممن تعرضوا لأضرار لإغاثتهم، «السهم بقيمة 500 جنيه عبر حساب 100100 وسيتم التنسيق مع محافظ الإقليم بعد تخصيص الأرض المناسبة التي سيتم عليها بناء المنازل المتضررة مجدداً».