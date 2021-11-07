«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن «اطمن» أول جواز سفر إلكتروني

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «اطمن.. أول جواز سفر إلكتروني على الهواتف الذكية»، فمنتصف نوفمبر الجاري هو موعد تفعيل قرار عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مكان عمله وسيكون عليه أن يجري تحليل pcr كل أسبوع، وبداية من 1 ديسمبر المقبل سينفذ قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد حصوله على اللقاح.

سيتوافر التطبيق في بلاي ستوب أو آب ستور حسب نوع الهاتف

وقررت الحكومة أن توفر على المواطنين، التوجه إلى أماكن معينة لاستخراج الشهادة الورقية التي فيها qr code، وتفعل البديل الإلكتروني من خلال إطلاق تطبيق جواز السفر الصحي، وسيكون هذا التطبيق متاحا على الهواتف الذكية لاستخراج الشهادات، سواء للاستخدام لأغراض السفر أو الأغراض الداخلية محليا، وسيتوافر التطبيق في بلاي ستوب أو آب ستور حسب نوع الهاتف، وبمجرد تنزيل التطبيق ستسجل الرقم القومي ورقم التسجيل للحصول على اللقاح.

التطبيق الإلكتروني «اطمن» يعد وسيلة إلكترونية إضافية بجانب الشهادة الورقية

بعد ذلك سيتم فتح صفحة أخرى برقم يحمل اسم الرقم السري المتغير الذي يرسله التطبيق على الهاتف المحمول ويتم إدخاله ليفتح التطبيق صفحة أخرى بها إدخال صورة المستخدم ثم الرقم السري ليتم في النهاية إصدار الشهادة، فالتطبيق الإلكتروني «اطمن» يعد وسيلة إلكترونية إضافية بجانب الشهادة الورقية أو الشهادة «qr code» حيث يمكن استخدامه أو استخراج شهادة «qr code» لإثبات تلقي لقاح فيروس كورونا.