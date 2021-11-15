«مصر الخير»: لجنة الإغاثة في انعقاد دائم لمساعدة متضرري سيول أسوان

قدمت مؤسسة مصر الخير منذ الساعات الأولى لحدوث السيول بأسوان، مساعدات عاجلة من مواد غذائية وأغطية للأسر المتضررة، ثم بدأت عمليات الحصر للمنازل التي تضررت من مياه الأمطار بالتنسيق مع المحافظة؛ لتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح اللازمة.

وقال المهندس أحمد علي، الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن لجنة الإغاثة والطوارئ بمؤسسة مصر الخير في انعقاد مستمر منذ حدوث الأزمة، وتم تشكيل فريق عمل لتقديم المساعدات العاجلة.

فريق الإغاثة مع أهالي أسوان

وأكد الرئيس التنفيذي للبرامج، أن فريق الإغاثة متواجد مع الأهالي في أماكن التضرر، وعلى تواصل دائم مع المسئولين بالمحافظة، مشيرا إلى أن مدير مكتب مصر الخير بمحافظة أسوان موجود بالفعل داخل غرفة العمليات والإغاثة التي شكلتها المحافظة للتعامل مع الأزمة الراهنة، لافتا إلى إجراء حصر شامل للمنازل المتضررة من السيول وتحديد حجم الضرر والخسائر، وذلك تمهيدا لتقديم المساعدات اللازمة.

وأشار الدكتور أحمد موسى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسوان، إلى أن المؤسسة حصلت على حصر مبدئي من الجمعيات الأهلية الشريكة، التي حددت المنازل المتضررة بـ400 منزل بشكل مبدئي.

وأضاف أن المؤسسة منذ بداية حدوث السيول قدمت مساعدات عاجلة، فوزعت 250 شنطة إغاثة تحتوي على المواد الغذائية، بالإضافة إلى توزيع 100 لحاف وبطانية على الأسر المتضررة، وأيضا توزيع كراتين المياه في 7 قرى متضررة، وهي: «كيما والمرشح والفرن والتحرير والشلال والأخوار والسنية» في مراكز محافظة أسوان المختلفة.

إنتاج 500 رغيف خبز في الساعة

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير، حركت فرنا متنقلا إلى منطقة غرب أسوان؛ لإنتاج 500 رغيف خبز في الساعة، وتوزيعها على الأسر المنكوبة مجانا.

وأضاف أن المؤسسة حركت 85 خيمة إيواء إلى محافظة أسوان؛ كل خيمة منها تكفي أسرة مكونة من 5 أو 6 أفراد، ووضعتها تحت تصرف المسئولين في المحافظة إذا ما قرروا إقامة مراكز إيواء للأسر المنكوبة جراء السيول، لافتا إلى أن المؤسسة عززت مخزونها من مواد الإغاثة داخل مخازنها المختلفة في مراكز محافظة أسوان، وتم تحريك مواد الإغاثة من مخازن المحافظات المجاورة في الأقصر وسوهاج وقنا؛ تحسبا لأي أحداث تحتاج تقديم المزيد من المساعدات ومواد الإغاثة.