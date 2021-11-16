الصور الأولى لحادث زفاف عروسي البحيرة.. «الفرحة قلبت حزن»

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لحادث زفاف البحيرة، والذي راح ضحيته شقيقة العروس، وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح خطيرة في أنحاء الجسم من بينهم العريس والعروس وشابان آخران.

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة شبراخيت يفيد باستقبال المستشفى جثة فتاة و4 أشخاص مصابين بإصابات بالغة في أنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق قرية شبراريس التابعة لذات المركز، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

العروس أصيبت وشقيقتها لقت مصرعها

بالانتقال والفحص تبين وفاة آية طه حجازي، 18 عاما، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، كما أصيب كل من سمر يوسف الحاج، 18 عاما، ونوره طه حجازي 20 عاما، العروس، ومحمد أحمد فواز، 27 عاما، ومحمد حسن فواز 22 عاما، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.