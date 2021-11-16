مصادر أمنية: حريق نايل سات لم يؤثر على التيار الكهربائي بمدينة الإنتاج

قالت مصادر أمنية مطلعة، إن الحريق الذي نشب في محول تخفيض الجهد المغذي لمبنى النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، بالسادس من أكتوبر، دون وقوع إصابات، كما لم يؤثر على التيار الكهربائي المغذي للمدينة أو مبنى النايل سات، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى النيابة العامة.

الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق

وأكدت التحريات التي باشرها العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، أن «الحماية المدنية» تلقت بلاغا بنشوب الحريق ودفعت بـ عربات الإطفاء التي وصلت إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه، وكذا إجراء عمليات التبريد.

كما انتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى مكان الحريق لمتابعة السيطرة عليه، كما انتقلت قوة من قسم شرطة ثالث أكتوبر، بقيادة المقدم هاني عماد، رئيس المباحث.