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السيطرة على حريق بغرفة كهرباء قريبة من شركة الأقمار الصناعية بالسادس من أكتوبر.. فيديو

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الوطن
12:16 ص | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
حريق شركة الأقمار الصناعية بالسادس من أكتوبر

حريق شركة الأقمار الصناعية بالسادس من أكتوبر

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية إن حريقا شب بغرفة الكهرباء المغذية للشركة ومدينة الإنتاج الإعلامي والمتواجدة بالقرب مقر الشركة بالسادس من أكتوبر.

الدفاع المدني سيطر على الحريق في وقت سريع

وأضاف المصدر أن قوات الدفاع المدني تعاملت مع الحريق وتمت السيطرة عليه في غضون وقت سريع، مؤكدا أن الحريق لم يؤثر على عمل العمل داخل الشركة أو في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولم يترتب عليه أي خسائر.

 

 

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