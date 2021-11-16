السيطرة على حريق بغرفة كهرباء قريبة من شركة الأقمار الصناعية بالسادس من أكتوبر.. فيديو

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية إن حريقا شب بغرفة الكهرباء المغذية للشركة ومدينة الإنتاج الإعلامي والمتواجدة بالقرب مقر الشركة بالسادس من أكتوبر.

الدفاع المدني سيطر على الحريق في وقت سريع

وأضاف المصدر أن قوات الدفاع المدني تعاملت مع الحريق وتمت السيطرة عليه في غضون وقت سريع، مؤكدا أن الحريق لم يؤثر على عمل العمل داخل الشركة أو في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولم يترتب عليه أي خسائر.