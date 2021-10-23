إصابة شرطيين اثنين جراء إطلاق نار استهدفهما بـ فلوريدا الأمريكية

أصيب شرطيان اثنان، أمس الجمعة، جراء إطلاق نار استهدفهما في دورال بولاية فلوريدا الواقعة في جنوبي شرق الولايات المتحدة، فيما تمت تصفية مهاجمهما، وقال المتحدث باسم «شرطة دورال»، راي فالديس، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن المهاجم قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

إطلاق النار وقع إثر مشادة بين شخصين

وأضاف «فالديس»، في مؤتمر صحفي، أن إطلاق النار وقع عند الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، إثر مشادة بين شخصين، موضحا أن الخلاف تصاعد وحاول أحد المتورطين الفرار بسيارة، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأشار المتحدث باسم الشرطة، إلى أن ضابطا من «شرطة دورال» رأى المشتبه به وهو يفقد السيطرة على سيارته، مضيفا أن المشتبه به خرج بعد ذلك من السيارة، وبدأ على الفور بإطلاق النار على الشرطة.

وتابع قائلا، إن أحد المارة أصيب بجروح، مشيرا إلى أنه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، موضحا أن الشخص الآخر المتورط في الخلاف مع مطلق النار على الشرطة، تم اعتقاله ويخضع للاستجواب.

وفي سياق آخر، رفعت الشرطة، الطوق الأمني الذي فرضته مساء أمس الجمعة، على موقع أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بعد بلاغ عن طرد مشبوه تبين أنه لا يمثل خطرا.

وقال عنصر في الشرطة، إن الوضع على ما يرام في المنطقة، فيما أوضح المتحدث باسم الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك، أن الحادث لا علاقة له بالمنظمة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وكانت الشرطة الأمريكية، منعت في وقت سابق، حركة السير بين الشارعين الـ45 والـ46، أمام مقر المنظمة الأممية، إثر بلاغ عن طرد مشبوه وضع بالقرب من ممثلية تركيا لدى الأمم المتحدة.

من جانبها، فحصت الشرطة الأمريكية، الطرد وتبين أنه يحتوي على عطور وباقة من الورود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.