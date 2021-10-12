زعيم كوريا الشمالية: تطوير بلادنا لـ الأسلحة «دفاع عن النفس»

برر زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، اليوم الثلاثاء، تطوير بلاده للأسلحة، قائلا إن هذه الخطوة دفاع عن النفس في مواجهة السياسات العدائية لـ واشنطن والحشد العسكري في كوريا الجنوبية الذي يزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف «كيم جونج أون»، في كلمة ألقاها في معرض تطوير الدفاع بـ مناسبة الذكرى السنوية الـ 76 لتأسيس حزب العمال الحاكم، في بلاده، أن «بيونج يانج» تزيد من قوتها العسكرية فقط للدفاع عن النفس وليس لبدء حرب، وأضاف الزعيم الشمالي: «لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش منع الحرب نفسها وزيادة درء الحرب حرفيا من أجل حماية السيادة الوطنية»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير.

وأوضح زعيم كوريا الشمالية، أنه على الرغم من تصريحات واشنطن بأنها لا تحمل أي مشاعر عدائية تجاه بيونج يانج، فإنه من الصعب تصديق هذه التأكيدات في مواجهة استمرار أحكامها وأفعالها الخاطئة.

زعيم كوريا الشمالية: واشنطن تشعل توترا إقليميا بسياساتها

وأشار «كيم جونج أون»، إلى أن العدو الرئيس هو الحرب، وليس بلدا محددا مثل الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، مشددا على أن واشنطن تشعل توترا إقليميا بسياساتها، مضيفا أن التطورات العسكرية في كوريا الجنوبية تسعى إلى تدمير التوازن في شبه جزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتايع «كيم جون أون» قائلا: «تعزيز قدراتنا الدفاعية لا يستهدف كوريا الجنوبية بتاتا ولا بد ألا يتكرر تاريخ استخدام السلاح بين أفراد الأمة الكورية ضد بعضهم البعض مرة أخرى».

وأكد زعيم كوريا الشمالية، «من أجل أبنائنا، علينا أن نبقى أقوياء، لا بد أن نكون أقوياء أولا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.