التنمية المحلية: إبراز شهادة تطعيم كورونا شرط لدخول الوزارة

لليوم الثانى على التوالى تواصل وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالدخول لمقر العمل إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، أو إجراء تحليل «pcr»، أسبوعياً.

إبراز شهادة التطعيم قبل دخول الوزارة

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية إن الوزير يتابع تطبيق القرارات، حيث لايدخل الموظف ديوان عام الوزارة دون إبراز شهادة التطعيم الخاصه به، مضيفا لـ «الوطن»، إن جميع العاملين بالوزارة حصلوا خلال الفترة الماضية، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتوفير قافلة طبية داخل ديوان الوزارة لتطعيم كل العاملين من باب التيسير عليهم وحفاظا على سلامتهم.

منع الموظفين

وأشار «قاسم» لـ «الوطن»، إلى أن المحليات بكل المحافظات بدأت منذ أمس الأحد، تفعيل قرار منع دخول أى موظف يعمل بالادارة المحلية، من دخول دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، فى حالة عدم تلقيه لقاح كورونا، مؤكدا على وجود تواصل مستمر بين اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومتابعة مستمرة لتطبيق قرار لجنة كورونا، واستكمال تطعيم كل العاملين بالمحافظات.

وأكد أنه تم إرسال أسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح بالمحافظات إلى وزارة الصحة لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا، وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وفى نفس الوقت يتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الوحدات المحلية ودواوين المحافظات والوزارة ومنها قياس درجة الحرارة بكاشف الحرارة والتشديد على ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى واستخدام أدوات التعقيم.

ودعا «قاسم»، كل المواطنين إلى سرعة الحصول على لقاح كورونا حفاظا على سلامتهم، حيث لن يسمح بدخول أى مواطن للمصالح والهيئات الحكومية من بداية ديسمبر المقبل، إلا بالحصول على اللقاح.