«القومي للبحوث»: المتطوعون الحاصلون على لقاح كورونا المصري بصحة جيدة

كشفت مصادر بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي، أن التجارب السريرية على المتطوعين بشأن لقاح كورونا المصري كوفي فاكس، المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المتطوعين الذين تلقوا اللقاح أمس في أول أيام بدء التجارب، مكثوا تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة وذهبوا لمنازلهم اليوم دون أي مشاكل يعانون منها.

أعراض لقاح كوفي فاكس

وبشأن وجود أعراض للقاح كورونا المصري كوفي فاكس على المتطوعين، أضافت المصادر، أنه لا توجد أي أعراض سوى احمرار موضع حقنة اللقاح، لافتة إلى أن التجارب مستمرة حتى يتم الإعلان عن النتائج من قبل الوزير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن موعد الجرعة الثانية للقاح بعد مرور 28 يوما على تلقي الجرعة الأولى، مؤكدة أن جميع التجارب السريرية تسير وفقا للاشتراطات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

التجارب السريرية للقاح كورونا المصري الثاني

ونوهت المصادر إلى أن الفترة المقبلة تشهد الإعلان عن الانتهاء والبدء في التجارب السريرية للقاح كورونا المصري الثاني، مؤكدة أن العمل يجري وفقا للمعدلات والأسس المتعارف عليها في التعامل مع لقاحات كورونا.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، في مؤتمر صحفي عن لقاح كورونا المصري، الانتهاء من موافقة هيئة الدواء المصرية، والبدء في التجارب السريرية للقاح على المتطوعين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، إنّ هيئة الدواء المصرية وافقت على بدء التجارب السريرية على لقاح كوفيد فاكس، لافتا إلى أنّ جائحة كورونا غيّرت النظرة تجاه البحث العلمي والاهتمام به، كما أنّ المركز القومي للبحوث من أكبر المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.