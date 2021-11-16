مع ترقب الإعلان عن طرح شقق الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعي، يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة أصحاب المهن التجارية، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديدة، عن شروط الحصول على شقق الإعلان السادس للإسكان الاجتماعي، ومن المنتظر أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي، بطرح شقق الإعلان الجديد، عقب الإعلان عن نتيجة فرز طلبات الحجز الخاصة بالإعلان السابق، وهي شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2».

شروط حصول أصحاب المهن التجارية على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تتمثل شروط حصول أصحاب المهن التجارية على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، في أن يقوم المتقدم للحجز، بتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية «إن وجدت» موضحا بها الأجر التأميني والمهنة أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالإضافة إلى تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية إلى أصحاب المهن والأنشطة الحرفية والتجارية، وتقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

الأوراق المطلوبة للإعلان الـ16 بالإسكان الاجتماعي

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة، تتضمن استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار «المرفقين بالكراسة» بخط واضح، وإيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه «سارية».

بجانب شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة «إذا كانت تعمل» على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

بالإضافة إلى أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا» تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة.