زيادة أعداد الرحلات الروسية لشرم الشيخ والغردقة بعد تشغيل «الشارتر»

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن شركات الطيران الروسية بدأت خلال الأيام الماضية في تسيير رحلات طيران «شارتر» ما بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة وذلك للمرة الأولى منذ أن استأنفت روسيا حركة الطيران إلى المنتجعات السياحية المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء أغسطس الماضي، موضحا أن رحلات الطيران الروسية التي كانت تأتى إلى مصر خلال الـ 3 أشهر الماضية كانت رحلات منتظمة «مجدولة».

زيادة الرحلات خلال الكريسماس ورأس السنة

وأضاف «عبداللطيف» في تصريح لـ«الوطن» أنه مع بدء تشغيل رحلات الطيران العارض «الشارتر» من المدن الروسية لشرم الشيخ والغردقة، فإن معدلات الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى تلك المدن سترتفع بشكل كبير خلال الشهور المقبلة، موضحا أن زيادة معدلات الرحلات سيظهر بشكل كبير خلال الفترة من منتصف شهر ديسمبر المقبل وحتى بداية النصف الثاني من شهر يناير 2022 والتي سيتخللها إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة.

تسيير رحلات روسية لمرسى علم

وأشار «عبداللطيف» إلى أن شركات السياحة الروسية بدأت بالفعل في تسيير رحلات إلى مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر بعد أن حصلت على موافقة من الجهات الروسية بذلك، لافتا إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا إلا أنه لا يمكن مقارنتها بالمعدلات الكبيرة التى كانت تأتى من روسيا قبل عام 2016، متابعا «أعداد السياح الروس منذ أن استأنفت روسيا رحلاتها لمصر أغسطس الماضي وهى في زيادة تدريجية مطردة».

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن نسب إشغال غالبية فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة ستتجاوز الـ95%، موضحا أن هناك تدفقات سياحية من مختلف دول العالم ستصل لمصر خلال تلك الفترة، مطالبا المنشآت الفندقية بالاستعداد الجيد لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة المتوقع حضورهم خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين.