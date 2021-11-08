«مستثمري السياحة»: شرم الشيخ تتصدر مدن مصر في حجوزات السياح الروس

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تصدرت قائمة المدن المصرية التي تلقت حجوزات من السياح الروس، وذلك منذ أن استأنفت روسيا رحلاتها إلى المنتجعات المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء في أغسطس الماضي، بعد فترة توقف بلغت نحو 6 سنوات، لافتا إلى أن الغردقة احتلت المركز الثاني بين المدن السياحية المصرية في اختيارات الروس خلال تلك الفترة.

وأوضح أن شركات السياحة والطيران الروسية بدأت نهاية الشهر الماضي في تسيير رحلات لمدينة مرسى علم.

زيادة في أعداد السياح الروس

وأضاف عضو الجمعية لـ«الوطن»، أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة مطردة في الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، لافتا إلى أن عددا من فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء كانت تعتمد على السياحة الروسية بشكل شبه تام خلال الفترة التي سبقت عام 2015، والذي أصدرت روسيا فى نهايته قرارا بوقف رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

أهمية عودة السياحة الروسية

وأشار «عبداللطيف» إلى أن الرحلات الوافدة من السوق الروسي لمصر حاليا جيدة، إلا أنه لا يمكن مقارنتها بالأعداد الكبيرة من الرحلات الروسية التي كان تأتي مصر قبل 6 أعوام، موضحا أن معدل الرحلات الوافدة من روسيا خلال الفترة الحالية يسير بشكل تصاعدي وتدريجي، لاسيما في ظل وجود حجوزات روسية جيدة خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة.

وأكد عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن السياحة الروسية مهمة جدا لمصر، حيث أن روسيا كانت ترسل لمصر أكثر من 2.5 مليون سائح سنويا قبل عام 2015، كما أن العديد من فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم كانت تعتمد في عملها على التدفقات من السوق الروسي، لافتا إلى أن السياحة الروسية ليست موسمية حيث تستمر طوال العام.