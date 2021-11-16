الإعلان عن حجز المنازل البدوية في سيدي براني بمطروح

أعلن مركز ومدينة سيدي براني عن فتح باب التقدم للطلبات للمواطنين من أهالي المدينة والقرى والنجوع التابعة لها لبدء الحجز لبيوت للمواطنين في القرية البدوية التي ستقام في نطاق مركز سيدي براني على الطراز البدوي، للأكثر احتياجا، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

اختيار منطقة أبوميلاد لإقامة القرية البدوية

وقال اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إنه جرى وقوع الاختيار على منطقة أبوميلاد غرب مدينة سيدي براني لإنشاء القرية البدوية بعد التوافق مع أبناء القبائل المقيمين في المنطقة.

نموذج البيت العربي في القرية البدوية بسيدي براني

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي: «انتهينا من عمل الرسومات والخرائط لمشروع إنشاء القرية البدوية، غرب سيدي براني بمحافظة مطروح، وسيتم البدء خلال أيام في الأعمال الإنشائية على أرض الواقع».

24 منزلا في القرية البدوية بسيدي براني

وأشار إلى أن القرية البدوية تضم 24 منزلا بدويا سيجري إنشاؤها على الطراز البدوي، ويتضمن البيت الواحد غرف المعيشة والمطبخ والحمام، والمربوعة والحمام الخاص بها لاستقبال الضيوف، وحظيرة للماشية خلف البيت، لتربية الأغنام، وسور على كل منزل، وتباعد بين المنازل، طبقا لطبيعة أبناء القبائل في محافظة مطروح.

القرية البدوية.. حياة كريمة للأكثر احتياجا

ولفت رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي إلى أن القرية البدوية مشروع سكني هام لأهل مطروح في سيدي براني ويراعي جميع المتطلبات الحياتية في السكن والطراز المعماري للبيت البدوي، ويوفر سكن لغير القادرين من أهالي محافظة مطروح، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.