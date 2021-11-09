«طقس مطروح» غائم جزئيا وتوقعات بسقوط الأمطار

تشهد مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، طقسا خريفيا مائلا إلى البروده في الساعات الأولى من النهار، مع وجود شبورة مائية على معظم المناطق القريبة من البحر، وبعض الطرق، السريعة والدولية ومن بينها طريق العلمين وادى النطرون والذى جرى غلقة بسبب عدم وضوح الرؤية للمسافرين على الطريق الذى يربط بين الساحل الشمالى ومطروح والمدن الواقعة على طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوى».

طقس مطروح: تعرف على درجات الحرارة

وتنخفض درجات الحرارة في طقس مطروح، حيث سجلت العظمى 24 درجة مئوية، بينما الصغرى 18 درجة، وغيوم جزئية في سماء المدينة الساحلية، وارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل أعلى معدلاتها في شهر أكتوبر بواقع 82%، بينما توقفت حركة الرياح نهائيا والتى سجلت لأول مرة الأسبوع الجارى نسبة 0%.

توقعات سقوط الأمطار في طقس مطروح

وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية متوقع سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح والسواحل الشمالية في مصر خلال يومين تبدأ يوم الخميس بأمطار خفيفة، وتزيد يوم الجمعة المقبل.

طقس مطروح.. تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم، والتي تعم جميع أنحاء البلاد وتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، بينما تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير حيث ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل ليسود طقس مائل للبرودة ليلا.

وحذرت الأرصاد المواطنين من حالة الطقس خلال هذه الأيام، بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة علي الطرق السريعة، لوجود شبورة في مختلف الطرق، كما نبهت على أنه يجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر لتجنب حالة البرودة في الجو.