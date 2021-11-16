تطوير ميناء العين السخنة ليضاهي أحدث الموانئ العالمية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تطوير ميناء العين السخنة ليضاهي أحدث الموانئ العالمية»، حيث تقدّر القيمة الإجمالية لأعمال الإنشاء والتطوير بميناء العين السخنة بنحو 20 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال عامين.

خطة طموحة لتعظيم العائد الاقتصادي من ميناء السخنة

وبحسب التقرير، يشهد ميناء العين السخنة خطة طموحة تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي منه، حيث يستحوذ على موقع جغرافي استثنائي بين الخطوط التجارية العالمية، ما يعطيه الفرصة للتحول إلى أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا.

المشروعات الخدمية علامة بارزة في تطوير الميناء

وتابع التقرير: تعتبر المشروعات الخدمية من أبرز المشروعات التي تشكل علامة بارزة في تطوير الميناء، ويشمل المخطط تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - الإسكندرية - العلمين الجديدة»، ليوفر خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب.

شبكة سكك حديدية داخل الميناء بطول 10 كم

وأوضح التقرير أنّه جرى إنشاء شبكة سكك حديدية داخل الميناء بطول 10 كم، لتتواكب مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها، ولتستخدم في نقل البضائع خاصة الحاويات على قطارات البضائع السريعة «العين السخنة - العلمين»، وأنحاء الجمهورية كافة، وميناء الإسكندرية على البحر المتوسط.

عمليات التطوير لم تغفل التخطيط العام

وأتمّ التقرير، أنّ عمليات التطوير لم تغفل التخطيط العام لموقع الميناء، ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويصبح من أكبر وأفضل وأجمل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق، حيث يكون الميناء الجديد أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق أسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا.