وزير النقل يتفقد مواقع العمل في مشروع تطوير ميناء العين السخنة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناه السويس، جولة تفقدية اليوم لمتابعة استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة، حيث تفقد الوزير أعمال إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة «5.6 مليون متر مربع» ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كل أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 مترا.

الشركات العالمية الكبرى تتسابق للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة بالميناء

وقد اطلع وزير النقل على الموقف التنفيذي للمشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 75%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 15% والأرصفة 8% وحاجز الأمواج 75% والطرق الداخلية 8%.

وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير «أحواض - طرق - سكة حديد - حاجز أمواج...» في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

ويقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما سيقدم الميناء كل خدمات السفن على الأرصفة ومحطات الميناء الجديدة.

تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية

وأكد الوزير على أن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية تتسابق للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة بالميناء على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية «محطة تحيا مصر».

على جانب آخر قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية، تسير معدلات التداول في الحوض الأول والثاني بمعدلات مرتفعة، حيث حققت ميناء السخنة زيادة في معدلات تداول الحاويات خلال النصف الأول من العام بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة السابقة، كما حقق الميناء زيادة 23% في حجم الصادرات عن العام السابق.

يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا

وأكد زكي على أن الأعمال الجارية بالميناء تساهم في رفع تصنيف ميناء السخنة ضمن مثيلاتها على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الأنشطة الموجودة بالأرصفة الجديدة تضم أرصفة حاويات وبضائع عامة وأرصفة رورو «دحرجة السيارات» وفحم وصب سائل وبضائع كيماوية، وذلك في طار تنوع الأرصفة التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لإنشائها داخل ميناء السخنة تزامناً مع أعمال التطوير التي تجري في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية.

وفي السياق ذاته عقد وزير النقل بحضور رئيس المنطقة الاقتصادية اجتماعا مع وفد شركة فان اورد العالمية المتخصصة في أعمال التكريك، والتي ستنفذ أعمال التكريك لـ4 أحواض يتم إنشاؤها بإجمالي 55 مليون متر مكعب، وذلك ضمن استكمال أعمال تطوير ميناء السخنة، حيث أكد وزير النقل على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو أعمال التكريك والالتزام بكل إجراءات السلامة والأمان للأفراد والأرصفة أثناء أعمال التنفيذ.