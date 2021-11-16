بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة: تعيينات جديدة في يناير 2022

رجّحت مصادر حكومية مطلعة صدور قرار بإجراء مسابقة تعيينات حكومية لنسبة الـ 5% من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في يناير المقبل، للتعيين في الجهات الحكومية التي تعاني من عجز في شغل بعض الوظائف الإدارية والتي صنفتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ضمن الوظائف النوعية.

الإعلان عن مسابقة تعيين ذوي الهمم يسبقها مرحلة حصر الأماكن الشاغرة

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، بأن اتجاه الحكومة لإجراء مسابقة تعيينات لذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي في إطار تنفيذ أحكام مواد قانون 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، لافتة إلى أن إجراء التعيينات لذوي الاحتياجات الخاصة، ربما يتحقق خلال الفترة المقبلة، بعد حصر الأماكن الشاغرة في الوظائف الحكومية والتي تتناسب مع نسب الإعاقات وطبيعة العمل في الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة.

اهتمام من القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لذوي الهمم

وتابعت المصادر: اتجاه الحكومة ياتي في إطار اهتمام القيادة السياسية، بضرورة توفير حياة كريمة لهذه الفئات في المجتمع، فضلا عن أن آخر تعيينات أجرتها الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات عندما أعلن مجلس الوزراء عن إجراء مسابقة تعيينات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في عام 2015، وكان عدد الذين تم تعيينهم في ذلك الوقت 5 آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة، بكافة درجات الإعاقة.

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية، ألزم الجهاز الإداري للدولة عند صدور قرار من الحكومة بالإعلان عن مسابقات تعيينات لجميع المواطنين، بضرورة تخصيص نسبة 5 % من إجمالي هذه التعيينات لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

أيضا لابد من توافر العديد من الشروط حتى يتم إنهاء إجراءات التعيين، المطلوبة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية، ومن بين هذه الشروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي بطاقة يتم استخراجها من مكتب وحدة الشؤون الاجتماعية التابع له الشخص ذو الإعاقة والراغب في دخول مسابقة التعيينات الحكومية.