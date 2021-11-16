معلومات عن «ليلتكم سعيدة» و«آه كارميلا» المشاركان في مهرجان أيام قرطاج

تستعد مصر للمشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، عن طريق تقديمها لعرضين، جرى اختيارهما من قبل لجنة المشاهدة والاختيار، وهما «ليلتكم سعيدة»، للمخرج خالد جلال، و«آه كارميلا»، لأشرف علي.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن العرضين المسرحيين «ليلتكم سعيدة»، و«آه كارميلا».

مسرحية «ليلتكم سعيدة»

العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة»، مأخوذ عن قصة «مطربة الكورس»، لـ أنطون تشيكوف، والتي تُعد من كتابة وإخراج خالد جلال.

فريق عمل مسرحية «ليلتكم سعيدة»

شارك في تقديم مسرحية «ليلتكم سعيدة»، العديد من نجوم الفن، مثل: محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي.

مسرحية «ليلتكم سعيدة» لأول مرة ضمن مبادرة «اضحك – فكر – اعرف»

عُرضت مسرحية «ليلتكم سعيدة»، لأول مرة في العام الماضي، ضمن مبادرة «اضحك - فكر - اعرف»، التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال، مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تمت مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف.

مسرحية «ليلتكم سعيدة» للمرة الثانية على خشبة المسرح القومي بالعتبة

جرى تقديم مسرحية «ليلتكم سعيدة»، للمرة الثانية في يوليو الماضي من العام الجاري 2021، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، والتي استمر عرضها لأكثر من أسبوع.

مسرحية «آه كارميلا»

وعرضت مسرحية «آه كارميلا»، لفرقة قصر الثقافة مصطفى كامل، لأول مرة بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة، ضمن مهرجان القومي للمسرح، وهى من إخراج أشرف علي.

مسرحية «آه كارميلا» تنافس 5 عروض مسرحية

دخلت مسرحية «آه كارميلا»، في منافسة 5 عروض مسرحية أخرى، على لقب أفضل عرض مسرحي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والتي تُعد من تأليف الكاتب الإسبانى خوسيه سانشيز.