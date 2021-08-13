المركز الكاثوليكي للسينما يكرم المخرج خالد جلال في «ليلتكم سعيدة»

كرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما، المخرج خالد جلال، وأهدى له مدير المركز الأب بطرس دانيال، درع المركز، تقديرًا لدوره البارز في الحركة الثقافية والفنية، وذلك عقب عرض مسرحية «ليلتكم سعيدة» مساء الخميس، على المسرح القومي بالعتبة.

تكريم المخرج خالد جلال

وقال الأب بطرس دانيال، إن هذا التكريم يتم إهداؤه في يوم العطاء لمن لهم دور بارز في مختلف المجالات، والجميع يدرك تمامًا الدور الهام الذي يقوم به المخرج خالد جلال، وتأثيره الناجح خاصة في مجال الفن المسرحي، مشيرًا إلى أن هذا التكريم كان من المقرر إهداؤه في العام الماضي، ولكن نتيجة لما أحدثته جائحة كورونا تأخر إلى هذا اليوم.

من جانبه، أعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بالتكريم، ورحب بالحضور من ضيوف المسرحية، وهم «الأنبا بشارة جودة، والأب ميلاد فودة، ومجموعة من راهبات ورهبان الفرنسيسكان وشباب المنيا، ومصمم الاستعراضات ضياء شفيق، الصحفية شيماء محمود، الملحن أحمد بيطار»، كما وجه الشكر للفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، ولكل العاملين بالمسرح.

مسرحية ليلتكم سعيدة

العرض يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو إنتاج مشترك بين فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وفرقة مسرح المواجهة برئاسة الفنان سامح بسيوني، عن القصة القصيرة «مغنية الكورس» لأنطون تشيكوف.

مسرحية «ليلتكم سعيدة» بطولة محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدي، وديكور عمرو عبدالله، أزياء هالة الزهوي، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، وتعليق الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، وكتابة وإخراج خالد جلال.