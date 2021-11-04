قطاع كبير من عشاق الدراما التركية، يبحث عن تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل بربروس barbaros لمتابعة أحداث وحلقات المسلسل الذي يعرض من خلالها حاليا، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث «جوجل».

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، على مدار الساعة تستعرض تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل بربروس barbaros على النحو التالي:

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل بربروس barbaros

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد آخر لقناة الفجر الناقلة لمسلسل بربروس barbaros

القمر الصناعي: ياه سات.

التردد: 10922.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

كيفية ضبط قناة الفجر الجزائرية

أما عن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية، على الرسيفير فإنه يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة، ثم النقر على كلمة خيارات Options من القائمة، ثم اختار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation، ثم اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً، ثم اختيار التردد الرأسي V.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- بعد الانتهاء من البحث، اضغط على Save أو حفظ.

- بعد ذلك قم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه جرى ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

موعد انطلاق بث قناة الفجر

وجرى الإعلان عن بث قناة الفجر الجزائرية، لأول مرة عام 2015، وهي قناة خاصة ملك رجل الأعمال الشيخ ابن الشنفّري، تبث إرسالها من مدينة سيدي بلعباس في الجزائر، وقد اكتسبت شهرة واسعة وبدأ الكثيرون يبحثون عن ترددها مع بداية عرض الجزء الثالث من المسلسل التركي «المؤسس عثمان»، أمس، كما تقدم القناة مجموعة كبيرة وحصرية للمسلسلات التركية خاصة، كما يهتم بها الكثيرون الآن نظرا لأنها إحدى القنوات الناقلة لمسلسل «بربروس» الذي جذب أنظار الوطن العربي إليه.

مسلسل بربروس

يذكر أن مسلسل ربروس أو البربروسيون،‏ هو مسلسل تركي تاريخي من إخراج الأخوة تايلان، وسيناريو جنيد أيسان، أوزان أكسونجور، أوجوز أياز، وبطولة إنجين آلتان دوزياتان وأولاش تونا استبه، بدء عرضه على قناة TRT1 من 16 سبتمبر 2021.