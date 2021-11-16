جمهور مها أحمد يحتفل بعيد ميلادها اليوم.. والفنانة: «طفيت الشمع من 4 شهور»

احتفل عدد من المواقع الإلكترونية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاد الفنانة مها أحمد، مشيرين إلى أنها ولدت في 15 نوفمبر عام 1974.

في حين قالت الفنانة مها أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها ولدت في 20 يوليو، وليس 15 نوفمبر، وأنها احتفلت بعيد ميلادها منذ نحو 4 أشهر، مؤكدة أن اليوم ليس ذكرى ميلادها.

مها أحمد تتعرض لأزمة صحية

وكانت الفنانة مها أحمد تعرضت لأزمة صحية الفترة الماضية نتيجة إصابتها بمغص كلوي وتضخم في القولون، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وبعد تحسن حالتها الصحية تم خروجها من المستشفى.

وفي أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية أثارت مها أحمد الجدل عبر حسابها على «انستجرام»، حيث نشرت فيديو لها برفقة ابنها وهي ترقص على أنغام أغنيات الفنان محمد رمضان، خلال حضورها إحدى حفلاته الغنائية، مما أثار سخرية العديد من الجماهير، وحشدت بعدها الانتقادات والتعليقات السلبية مما اضطرها إلى إغلاق التعليقات على الفيديو.

زواجها من مجدي كامل

تربط مها أحمد بزوجها الفنان مجدي كامل علاقة حب قوية، بدأت منذ وجودهما سويًا في معهد الفنون المسرحية، حيث أعجب بها «كامل» أثناء تقديمه أحد المشاهد معها فتقربا من بعضهما في علاقة صداقة قوية حتى تزوجا عام 1994، وأنجبت منه ابنيها «عادل، أحمد».

شاركت «أحمد» في العديد من الأعمال الفنية وقدمت خلالها أدوارًا كوميدية أعجبت الجمهور، ومن أبرز تلك الأعمال: «فيلم جالا جالا، كلم ماما، بحبك وبموت فيك، ابقى قابلني، لخمة رأس، الباشا تلميذ، مسلسل الحلال، عبده مواسم».

آخر ظهور لـ مها أحمد

وكان أخر ظهور لـ مها أحمد خلال مشاركتها كضيف شرف في مسلسل «عمرو دياب» بطولة مجموعة من نجوم الكوميديا، وهمعلي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي، سامي مغاوري، ميرنا جميل، ياسر الطوبجي، وغيرهم من الفنانين، تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني.