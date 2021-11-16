1.6 مليون طفل تركوا التعليم بسبب كورونا.. و«اليونيسيف» تدعو لفتح المدارس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم الثلاثاء، أن 1.6 مليون طفل في العالم، انقطع عن الدراسة منذ بداية تفشي وباء كورونا المستجد، داعيا الحكومات إلى إعادة فتح المدارس للأطفال، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وأكدت المنظمة، أن وباء كورونا عطّل تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم والتعليم، معربة عن أهمية استئناف التعليم لحماية مستقبل هؤلاء الأطفال.

إغلاق ما يقرب من 1.5 مليون مدرسة

من جانبه، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في الهند، ياسوماسا كيمورا، أن المنظمة تلتزم بدعم الأطفال الهنود الذين تعطل تعليمهم في المدارس خلال جائحة كورونا، مشددا على إن ما يقرب من 247 مليون طفل لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس لأكثر من عام، فيما تم إغلاق ما يقرب من 1.5 مليون مدرسة، و1.4 مليون مؤسسة تعليمية خلال هذه الفترة.

وبحسب صحيفة «ذا هندو» الهندية، أضاف «كيمورا»، أن الأطفال في الهند يواجهون أزمة تعليمية من المتوقع أن تهدد مستقبل جيل بأكمله، مضيفا أن الأطفال هم أكبر المتضررين خلال جائحة كورونا، كما أن المنظمة تقدم مساعدات لكل من الحكومة ووزارة التربية والتعليم الهندية، وذلك لتتيح فرصة التعلم عبر الإنترنت من خلال الدعم المجتمعي للطلاب الذين لا يملكون هواتف محمولة للتعليم عبر الإنترنت وتقديم الدعم لهم.

إعادة فتح المدارس بالهند بعد إغلاق دام أكثر من عام

وكانت الهند، في وقت سابق، قد قررت بإعادة فتح المدارس بداية من الشهر الجارى، بعد إغلاق دام لمدة 19 شهرا، وذلك مع ضمان التهوية الكافية داخل الفصول الدراسية، والتوعية بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وتدابير السلامة الأخرى لمنع انتقال فيروس كورونا بين الطلاب.