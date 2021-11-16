الصين تسجيل 11 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الاثنين، فيما لم تسجل البلاد حالات وفيات جديدة بسبب المرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

تسجيل 11 حالة إصابة وافدة جديدة في البر الرئيسي

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 7 حالات تم تسجيلها في لياونينج، حالتان في هيلونججيانج، حالة واحدة في كل من بكين ويوننان، مشيرة إلى تسجيل 11 حالة إصابة وافدة جديدة في البر الرئيسي.

وأضافت اللجنة الصينية، أنها سجلت حالة جديدة وافدة يشتبه بإصابتها من خارج البر الرئيسي في بلدية شنجهاي.

وكانت السلطات الصينية، أعلن في وقت سابق، أنه يتعين على الشركات في العاصمة «بكين»، إلغاء جميع المؤتمرات والفعاليات ما لم تكن ضرورية على خلفية ارتفاع الإصابات، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 3137 حالة

وفي كوريا الجنوبية، اعلنت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2125 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، و22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 399591 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 3137 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، 8865 حالة إصابة بـ«كورونا» و197 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا» الهندي.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، 254589978 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات نتيجة الإصابة بـ «كورونا» إلى 5122004 حالات.