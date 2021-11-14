«تذكرتي» تعلن توافر تذاكر مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم

قال أحمد عبادة، مدير قطاع العمليات بتطبيق تذكرتي، إن فكرة التطبيق بدأت في عام 2019 عندما نظمت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي فازت به الجزائر.

توفير التذكرة بأسهل وأسرع طريقة للمواطن

ولفت مدير قطاع العمليات بتطبيق تذكرتي إلى الاستعانة بأحدث التكنولوجيا التي تم استغلالها في كأس العالم 2018 واستطاعت مصر خلال 50 يومًا تطبيق التكنولوجيا بينما استطاعت روسيا تطبيق ذلك خلال 5 سنوات، مبينا أن التطبيق كان غرضه توفير التذكرة بأسهل وأسرع طريقة للمواطن.

توافر تذكرة مباراة مصر والجابون

وأضاف «عبادة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى أن تذاكر مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم، متواجدة على الموقع الإلكتروني لتطبيق تذكرتي ويمكن للمواطنين حجز تذكرتهم في أي وقت.

وتابع: «شوفنا العائلات قادرة تستمتع في الاستاد بتشجيع المنتخب والعالم كله أثنى على التجربة المصرية، وبنبارك لمنتخب مصر على تأهله للمرحلة الأخيرة لكأس العالم 2022 المقام في قطر».

شروط الحصول على اللقاح لحجز التذاكر

وأوضح مدير قطاع العمليات بتطبيق تذكرتي، أنه يجب على المتقدمين للحصول على التذاكر أن يكونوا حاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مبينا أن مصر استعانت بطيارة الدرونز في كأس الأمم عام 2019 وكأس العالم للشيش بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة من أجل تقديم جودة في التصوير.